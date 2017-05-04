Sivas'ta yaz dönemi çalışma sezonu başladı

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresine alınan yeni iş makinelerinin hizmete girmesi ve kırsal altyapı ve diğer tüm yatırımlar kapsamında 2017 yılı yaz çalışma sezonu açılışı için tören düzenlendi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun asfalt plent tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, Sivas’ın 28 bin kilometre yol ağıyla geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Sivas İl Özel İdaresinin zor şartlarda hizmet verdiğini ve zor işleri başardığını aktaran Gül, “Sivas’ta taş üstüne taş koyulan her çalışmada İl Özel İdaresinin katkısı vardır. İl Özel İdaresi hem kendi bütçesini harcıyor hem de Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun işlerini takip ediyor.” ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinin yaz-kış demeden çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere, milletvekillerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, il genel meclisimizle ve muhtarlarımızla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. İl Özel İdaresinin her kademesinde araçlara yakıt veren pompacısı, araçları kullanan şoförlerine kadar çalışan arkadaşlarımızın bu başarılarda katkısı var. İftiharla söylememiz gerekiyor ki Sivas İl Özel İdaresi, diğer şehirlerdeki özel idarelere göre daha iyi durumdadır.

Makine anlamında da personel anlamında da daha önde yer almaktadır. İnşallah her geçen gün bu çıta daha da yukarıya çıkacak. Bu sene rutin işlerimiz dışında içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Sivas, dünyadaki birçok ülkeden coğrafi olarak daha büyük. 2 binin üzerinde yerleşim yeri olan zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaz nüfusumuz kış nüfusumuzun neredeyse 2 katı durumda ve gelen hemşehrilerimiz haklı olarak hizmet talep ediyorlar. Bu sene 1 milyon metrekarenin üzerinde parke taşını köylerimize döşeyeceğiz. Bütün su depoları da elden geçecek.”

Nüfusu 450 ve üzerinde olan 58 köye halı saha yapılacağını dile getiren Gül, hizmetlerin kente kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da kazasız, belasız bir çalışma sezonu diledi.

Sivas’ı en uç köşesine kadar şantiye haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, “2017 yılı içerisinde idaremiz, sağlıktan eğitime, kırsal alt yapıdan kültür turizmine kadar pek çok alanda vatandaşlarımıza hizmet götürecektir. Sivas bir kovan, bizler de bu kovanda arı gibi çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaya, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas İl Genel Meclis Başkan Vekili Ferhat Ünsal da merkezle birlikte 17 ilçeden seçilerek gelen 43 meclis üyesinin kente daha iyi hizmet sunmak adına ciddi bir mesai harcadığını ifade etti.

Kurban kesiminin ardından yeni hizmete giren araçların tanıtımı ve yaz çalışma sezonunun başlangıcı yapıldı.

Törene Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Polis Meslek Yüksek Okul Müdürü Adnan Oran, ilçe kaymakamları ile il ve ilçe özel idare müdürleri ve çalışanları katıldı.