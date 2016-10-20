Sivas'ta “Yetenekler Kaybolmasın” Projesi

SİVAS (AA) – Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve SODES tarafından hazırlanan “Yetenekler Kaybolmasın” adlı proje kapsamında “yılın enleri” ödül töreni düzenlendi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, bir düğün salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu projeyle gençlerin sağlam birer birey olmasını hedeflediklerini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istediklerini bu yönde çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise şunları aktardı:

“Geleceğin sporcularıyla bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk, gelecekte gerek spor alanında gerekse farklı alanlarda ülkemize hizmet edeceksiniz. Spor insana birçok şey kazandırır. Takım olmayı, paylaşmayı öğreneceksiniz. Bu bakımdan bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sporun altyapısının her geçen gün gelişiyor olması da bizler adına önemli bir aşama.”

Sivas Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde amatör sporların gelişmesi için yatırımlar yaptıklarını belirten Aydın, bu çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Zeki Ekici ise genç sporculara, “Atatürk’ün söylediği, ‘ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünü kendinize rehber almalısınız.” tavsiyesinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç da proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yılın sporcularına il protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi.