Sivas'ta yumurta yüklü tır alev aldı

– Kangal ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi ve içinde bulunan yumurtalar yandı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Kangal ilçesinde alev alan yumurta yüklü tırın dorsesi ve içindeki yumurtalar yandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’den Elazığ’a damızlık yumurta taşıyan Üzeyir Şengül (36) yönetimindeki 10 NC 557 plakalı tırın lastikleri, Kangal ilçesi 9’uncu kilometrede balatalarının sıkışması nedeniyle alev aldı.

Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.

Şengül’ün seyir halindeki tırı durdurup durumu Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu sırada itfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine ekipler, tekrar ilçeye giderek su takviyesi yaptı.

İkinci müdahalenin ardından söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale gelirken içindeki yumurtalar da yandı.