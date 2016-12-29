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29 Aralık 2016 Perşembe

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Sivas'ta zehirlenme şüphesi

– Şarkışla’daki özel bir yurtta kalan 31 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 05:45

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde özel bir yurtta barınan 31 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve Kayalıyokuş Mahallesi’nde özel bir kız yurdunda bazı öğrencilerin mide bulantısı şikayetleri üzerine yurt yönetimi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan 6 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Sivas’a sevk edildi. Benzer şikayetler görülen 25 öğrenci de özel servisle Sivas’a gönderildi.

CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan 31 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yurt işletmecisi Birgül Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayetlerinin ortaya çıktığını ifade etti.

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