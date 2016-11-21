Sivas'taki FETÖ soruşturmaları

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu kişilerle ilgili elinde belgesi olanların Başsavcılıklarına gelmesi gerektiğini belirterek, “İsimsiz, imzasız, delilsiz ihbarlar veya sosyal medya üzerinden yürütülen soruşturmaları kötüleyen yorum ve haberler, bu örgütün yürüttüğü algı operasyonlarına hizmet etmekten öteye geçmemektedir ve 15 Temmuz şehitlerimize ihanet olduğu değerlendirilmektedir.” dedi.

İrcal, Sivas Adliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, FETÖ soruşturmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sivas’ta bugüne dek 593 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten İrcal, “Bu kişilerden 271’i hakkında silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak, anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüsten tutuklama kararı verilmiş, 177 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Gözaltına alınan 58 kişi serbest bırakılmış ve gözaltında bulunan 27 kişinin de işlemleri devam etmektedir. Yakalamalı olarak aranan kişi sayısı ise 22’dir.” diye konuştu.

İrcal, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, bilinen FETÖ üyesi şahıslar hakkında işlem yapılmadığı iddialarının yer aldığını, bunların aslının olmadığını dile getirerek, “Bilinmelidir ki bu devlet, başta FETÖ olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm örgütlere karşı etkin mücadele kararı almıştır. Artık bu yoldan dönüş yoktur ve bu mücadele tüm bu örgüt mensupları bulunup hak ettikleri cezayı alıncaya kadar da devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Yargı teşkilatının delillerle hareket ettiğini, insan haklarına saygılı olduğunu, kin ve düşmanlıkla işlem yapmadığını, siyasi ve politik hiçbir baskı altına girmediğini vurgulayan İrcal, şunları kaydetti:

“Sadece milletin emrinde olan bir yargı teşkilatına sahibiz. 15 Temmuz sürecinden sonra yargı mensuplarının sayısı yaklaşık 4 bin 500 hakim ve savcıyı kapsamaktadır. Bu sayı maalesef yargı teşkilatımızın neredeyse üçte birine tekabül etmektedir. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda bu denli büyük oranda bir faaliyet yapılmamıştır. Hain örgüt, gelinen bu noktada mensuplarına umut pompalamakta ve soruşturmalarda haklı, haksız ne kadar çok kişiyi soruşturmalara dahil ettirebilme, yapılan işlemi itibarsızlaştırma ve kamuoyu vicdanında haksız durumu düşürme hesabında. Çünkü artık örgüt mensupları yaptıkları itiraflarda, bağlı oldukları üst akılı yalancı ve sahtekar bir konuma sokmuştur. Tek bir çıkış yolu yelpazeyi genişleterek kendileriyle ilgili olmayan masum vatandaşları soruşturmalara dahil ettirerek yürütülen soruşturmaları bu şekilde itibarsızlaştırma yolunu tutmuşlar. Bunu yaparken de ilgili ilgisiz herkesi FETÖ’cü ilan etmeye başlamışlardır.”

İrcal, bu konuda elinde bilgisi veya belgesi olan kişilerin müracaat edeceği tek yerin cumhuriyet savcılıkları olduğunu söyledi. Sosyal medya hesapları üzerinden isimsiz ve imzasız yorum veya haberle ilgili iş ve işlem yapılmasını beklemenin boş olduğunu aktaran İrcal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi gelinen noktada bu milletin ferdi iddiasında olan herkesten beklenen, gelip bildiğini anlatması, varsa elinde bir bilgi belge ve delili altına imzasını da atarak Türk yargısına yardımcı olmasıdır. ‘Bana bir sıkıntı olmasın, ben hiçbir şeye bulaşmayayım’ diyerek, isimsiz, imzasız, delilsiz ihbarlar veya sosyal medya üzerinden yürütülen soruşturmaları kötüleyen yorum ve haberler, bu örgütün yürüttüğü algı operasyonlarına hizmet etmekten öteye geçmemektedir ve 15 Temmuz şehitlerimize ihanet olduğu değerlendirilmektedir.”