Sivas'taki trafik kazası

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Boyraz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Sivas-Ankara kara yolunda askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Boyraz’ın ailesini ziyaret etti.

Gül, Yıldızeli ilçesi Bayat köyündeki gerçekleşen ziyarette hayatını kaybeden Boyraz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Köy halkıyla da bir araya gelen Gül, Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen üzücü kazada 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını hatırlatarak olayla ilgi soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Valimiz Gül kazada hayatını kaybeden Selahattin Boyraz’a Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar diledi.