Sivas'tan Haleplilere 2 tır yardım

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği tarafından Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri bölgeye uğurlandı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, yardım tırlarının uğurlanması için kent meydanında düzenlenen törende, Suriye halkına yardım etmek için ülkenin seferber olduğunu, bu milletin bir ferdi olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.

Hayat Ağacı Derneği’nin Halepliler için başlattığı soba ve battaniye kampanyasının devam ettiğini aktaran Başkan Aydın, “İki tırda, 402 soba, bin 450 battaniye, 994 çift ayakkabı, bin mont, 300 yağmurluk, 2 bin 304 çift çorap, 343 eldiven-atkı-şapka, 3 ton süt, 2 ton salça ve 105 bebe bisküvisi olmak üzere toplam 123 bin lira değerinde insani yardım malzemesi hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından 2 yardım tırı, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye doğru yola çıktı.