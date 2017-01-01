Sivas'tan Haleplilere 2 tır yardım

SİVAS (AA) – Sivas’ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının koordinesiyle Eğitimde Diriliş Derneği ile öğrencilerin topladığı 2 tır un dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Yılmaz, kent meydanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep üzerine bomba yağdıran tüm zalimleri kınadıklarını söyledi.

Saldırılardan sonra hayatta kalanlara destek olmanın görevleri olduğunu dile getiren Yılmaz, “Dernek olarak başlattığımız ‘Kardeşlik Bedel İster’ kampanyasına Sivaslı hemşehrilerimiz ve eğitimci dostlarımız da büyük destek verdi. İHH koordinesinde 2 tır dolusu unun mağdurlara yardım için gönderiyoruz. Dernek olarak her zaman mazlum ve mağdurların yanında olacağız.” diye konuştu.

İHH Sivas Şube Başkanı Sabri Şanlı da birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Törene, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Eğitimde Diriliş Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.