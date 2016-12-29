Sivas'tan Haleplilere 32 bin lira yardım

SİVAS (AA) – Hollanda’da yaşayan Yıldızeli Demircilik Köyü Derneği üyelerince toplanan 32 bin liralık nakdi yardım, Haleplilere gönderilmek üzere Sivas Belediyesine teslim edildi.

Belediyede gerçekleşen teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, Hollanda’daki hemşehrilerinin Demircilik Köyü Derneği üyelerince başlatılan kampanyaya katılarak güzel bir şeye vesile olduklarını söyledi.

Suriyelilere “Biz de sizinleyiz ve sizin acınızı paylaşıyoruz” demek için bu tür yardımların yapıldığını aktaran Aydın, “Kampanya kapsamında 32 bin lira tutarında parayı toplayıp bize getirdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Orada yalın ayak gezen, yemek ve kalacak yer bulamayan insanların acılarını paylaşmış olmaları takdire şayan.Bu sürece destek olan herkese Suriyeliler adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hollanda’da yaşayan Demircilik Köyü Derneği üyesi Göksel Bayrak da Suriye için dernek olarak yardım topladıklarını dile getirerek, “Suriye’de Halep’de yaşanan olaylara karşı duyarsız kalamazdık. Biz de dernek olarak duyarsız kalmadık. Onun için yardım kampanyası başlattık, vatandaşlarımız da yardımda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkürler.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayrak, parayı Aydın’a teslim etti.