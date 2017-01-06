Sivas'tan Haleplilere 6 yardım tırı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Kızılay Şube Başkanlığı ile ve Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerce Halepliler için başlatılan kampanyada toplanılan yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, birçok özelliği olan Türk milletinin mazluma hiçbir zaman kimlik sormadan yardımda bulunduğunu belirtti.

Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hiçbir ayrım yapmadan ülke olarak mutlaka yardıma gidildiğini aktaran Gül, “Sivas’ta sivil toplum kuruluşları ile hayırseverler daha önce de bu tür yardımları gönderdi. Bugün de milli ve yerli kuruluşumuz Kızılay öncülüğünde bu kampanya yürütülüyor. Burada hem Sivaslıların hem de Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin yardımı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah orada sorunlar son bulur.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivaslıların Haleplilerin dramına sessiz kalmadığını belirterek, “Hayırseverlerimize, öğrencilerimize ve Türk Kızılayına yaptıkları bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız yardımseverlik konusunda ciddi hassasiyet göstermekte. Hemen hemen her hafta mazlum kardeşlerimize yardımlar yapılıyor. Suriye’deki din kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen organizasyon bir nebzede olsa kardeşlerimize destek olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun ortaklaşa yardım kampanyası organize ettiklerini ifade ederek, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan iki tır yatak, bir tır battaniye ve diğer tırlarımızda da ilaç başta olmak üzere kışlık elbise ile gıda bulunmakta. 6 tırımız Sivas’tan yola çıkarak, kısa süre içerisinde orada yaşayan vatandaşlarımıza yardımları ulaştıracak. Temennimiz Suriye ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının son bulmasıdır. Rabbim biran önce barışın ve sulhun sağlanmasını nasip etsin.” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı.