Sivas'tan Haleplilere yardım

SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesinde Halepliler için toplanan yardım tırı yola çıkarıldı.

Zara Belediyesi tarafından başlatılan, “Yükümüz İnsanlık Yolumuz Halep” kampanyası için toplanan yardım malzemeleri bölgeye uğurlandı.

Türkiye’nin devleti, milleti ile tüm dünyadaki mazlum halkların yanında olduğunu belirten ilçe Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, “Biz de Zara olarak belediyemiz öncülüğünde gerçekleştirilen, Zaralı duyarlı vatandaşlarımız tarafından toplanılan yardım tırını Haleplilere gönderiyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da, yardımda bulunan ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Daha sonra hazırlanan yardım tırı, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye doğru yola çıktı.