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20 Ocak 2017 Cuma

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Sivas'tan kısa kısa

20 Ocak 2017 Cuma, 16:30

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu’nda düzenlenen karne programında, Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilerle derse giren 53 yaşındaki “Paşa” lakaplı zihinsel engelli Dursun Coşkun’a da temsili olarak karne aldı.

Kızılgüneş, “Her şeye rağmen 53 yaşında 18 yıl süreyle okul sıralarında vakit geçirme azmi takdir edilecek bir durumdur. Okul tutkusu örnek ve ibretlik bir durumdur. Bizler de bu azmin yanında olacağız.” dedi.

Pala da engelli Coşkun’un ilçe halkının ve esnafının sevgisini kazanan biri olduğunu belirtti.

– Doğanşar

Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Ortaköyü muhtarlığını ziyaret eden Serin, köy hakkında bilgi alarak köylülerin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Serin, ziyaretin ardından köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

pala yarıyıl Zara

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