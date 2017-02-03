Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçeye bağlı bazı köyleri ziyaret eden Serin, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Muhtarlardan köylerin sorunları hakkında bilgi alan Serin, “Bu tür ziyaretler kamu yatırımlarını yerinde görmek ve varsa eksiklikleri gidermek açısından son derece önemli. Köylerimizde yaşam standartlarını yükseltmek için devlet, millet ve vatandaşlarımızla el birliği içerisinde çalışacağız.” dedi.

Kaymakam Mustafa Serin’e köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Özcan Şanlı, İlçe Müftüsü Recep Eren, İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Ögen ve bazı kurum müdürleri de eşlik etti.

– Doğanşar Özel İdare Müdürü göreve başladı

Doğanşar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanan Ramazan Ögen görevine başladı.

Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, Ögen’i makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ögen ise ilçede güzel hizmetlere imza atmak için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.