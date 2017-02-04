Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Gemerek Belediyesi şubat ayı meclis toplantısını yaptı.

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçemize bir vidanjör hibe edildi. Bunun ilçemize gelmesinde şüphesiz emek sahibi olan AK Parti Milletvekilimiz Habib Soluk beye şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.

Kendisine ilçemiz adına bir teşekkür plaketi hazırlatarak sunacağız ve yeniden teşekkür edeceğiz. Vekilimiz, müsteşarlık zamanında olsun, bakanlık zamanında olsun, milletvekilliği zamanında olsun bizleri hiç unutmadı ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi.” dedi.

Toplantıda Gemerek Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu yapılan oylamayla belirlendi.

Meclis Denetim Komisyonuna, Murat Soytürk, Yalçın Akgün ve Fuat Ulaş bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

– Gemerek’e yapılacak okul

Gemerek ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu yapımı için çalışma başlatıldı.

Sivas İl Özel İdaresince ihale edilen Gemerek İmam Hatip Ortaokulu 8 derslikli olarak projelendirildi.

Okulun yapılacağı alandaki eski Gemerek Atatürk İlkokulu binasının yıkımına başlandı.

2 milyon 399 bin liraya ihale edilen okulun inşaatının bu sene içinde tamamlanması planlanıyor.