Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde tarım ve hayvansal atıklardan elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisinin kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Tesisi kuracak İtalyan firmanın temsilcisi Biyolog Tommas Matteo Boccardi, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u makamında ziyaret etti.

Oğuz, ziyarette, canlı hayvan pazarı yakınlarında kurulacak tesis için İtalya’dan yetkililerin geldiğini, ilk etapta 1 megavat elektrik üretecek biyogaz tesisi sayesinde seracılık da yapılabileceğini belirtti.

Biyogaz tesisinin Şarkışla’ya sağlayacağı katkılara değinen Oğuz, tesisin hizmete girmesiyle hayvansal atıkların çevreye olumsuz etkisinin ortadan kalkacağını söyledi.

Oğuz, tesiste 20 kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi.

Boccardi ise tesisin Şarkışla’yı önemli ölçüde kalkındıracağını vurguladı.

– Ulaş Kaymakamı Aydemir daire amirleriyle bir araya geldi

Ulaş Kaymakamlığına vekalet eden Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, ilçedeki daire amirleriyle bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda daire amirleriyle buluşan Aydemir, her kurum amirinden çalışmalar ve personel konusunda bilgi aldı.

Aydemir, vekaleti süresince birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Ulaş merkez ve köylerinde çalışmaların devam edeceğini, aksamaların yaşanmayacağını söyledi.