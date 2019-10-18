Sivas'tan kısa kısa
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.
Ayhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Gençlik merkezini de ziyaret eden Ayhan, "Spor Sivas" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Daha sonra Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret eden Ayhan, ilçe hakkında bilgi aldı.
Ayhan, Hazreti Ebubekir Camisi'nde "Camide Olmak Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ise gençlerden camileri doldurmalarını istedi.
Camilerin sadece ibadet etme yerleri olmadığını vurgulayan Ayhan, "Buralar aynı zamanda ilim irfan medreseleridir. Gençlerimizi ihya ve inşa etmemiz gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi buralara gelmelerini sağlamalıyız." dedi.
Fetih Suresi'nin okunduğu program İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın dua etmesiyle sona erdi.
– Şarkışla'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
Şarkışla Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Belediye Meclisi ve siyasi parti temsilcileri tarafından hazırlanan deklarasyonu okuyan Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu, harekata ve orduya destek verdiklerini söyledi.
Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacağını belirten Gündoğdu, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir." dedi.
Mecliste, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, belediye meclis üyeleri ve bazı siyasi partilerin ilçe temsilcileri de hazır bulundu.
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