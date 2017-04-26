Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasları görmek üzere öğretmenleri nezaretinde kente gelen öğrenciler, valilik makamında Vali Gül ile tanışarak sohbet etme imkanı buldu.

Eğitim hayatından mesleğinin zorluklarına kadar birçok konuda Gül’e sorular yönelten çocuklar, okullarının ihtiyaçları hakkında da bilgi verdiler. Çocuklarla yakından ilgilenen Gül ise bir süre öğrencilerle sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu.

Valilik makamını öğrencilere gezdirerek bilgiler veren Gül, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

– Başkan Aydın çalışmaları inceledi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, belediye ekipleri tarafından yürütülen bazı çalışmaları inceledi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazancılar Caddesinde yapılan çalışmaları inceleyen Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, belediye tarafından şehrin dört bir yanında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, Mevlana Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Meydanının tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceğini ifade etti.

Aydın’a incelemeleri sırasında Özbelsan AŞ Genel Müdür Vekili Şaban Kaya da eşlik etti.