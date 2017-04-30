Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Sivas’ta “5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED), Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü organizesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğinde, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde tören gerçekleştirildi.

AKÇED Başkanı Mustafa Yurtseven, törende yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarını anlatarak, Kuran-ı Kerim’in daha iyi anlaşılması ve yaşanılması amacıyla yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da Türkiye genelinde AKÇED’in yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

– Ulaş

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Sivas-Malatya kara yolunda uygulama yapan emniyet ekiplerini ziyaret etti.

Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş girişinde gece yol denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya’dan denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Kontrol için durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla sohbet eden Yılmaz, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çikolata ikramında bulundu.

Yılmaz, kontrollerin vatandaşların emniyeti için yapıldığını ve denetimlerinin devam edeceğini söyledi.