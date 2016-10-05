Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Zara Belediyesi tarafından Kalkançiftliği yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalkançiftliği mevkisinin yıllardır hizmet konusunda ihmal edilen bir yer olduğunu belirtti.

Burada ikamet eden vatandaşların en büyük özleminin yol olduğunu aktaran Pala, “Biz de söz verdik ve 4 bin 100 metrelik yol asfaltlama çalışmalarını başlattık. Mevki sakinlerimize hayırlı olsun diyor bu çalışmamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kalkançiftliği sakinlerinden Çetin Uçar da “Yolumuz toprak yol olduğu için büyük sıkıntılar çekiyorduk. İlçeye ulaşımda yaşadığımız sıkıntı nihayet sona eriyor. Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.

– Şarkışla Belediyesporun hedefi “Bal Ligi”

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, amatör ligde oynayan Belediyesporun hedefinde “Bal Ligi” olduğunu söyledi.

Amatör lig maçlara galibiyet alarak başladıklarını belirtken Oğuz, “Bu yıl amatör ligini şampiyon bitirip bir üst lig olan “Bal Ligi”nde oynamak istiyoruz. Sezona iddialı hazırlanıyoruz. Takıma ilçe dışından 7 futbolcu transfer yaparak Sivas’ta sezonun flaş takımı olarak adımızdan söz ettirmeye başladık.” diye konuştu.

Oğuz, ilçede bulunan stadyumda yenileme çalışmalarının başladığını kısa bir süre içerisinde de bu çalışmaların tamamlanarak oynayacakları maçları dışarıda değil kendi evinde kendi sahasında oynayacaklarını da ifade etti.