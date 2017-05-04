Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit ve beraberindeki heyet, Sivas Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Valisi Erdal Ata’nın abisi Abdullah Ata’nın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen heyette yer alan Karayiğit, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, Hatay Valisi Erdal Ata, Merkez Valisi ve eski Sivas Valisi Lütfullah Bilgin, Sümer Holding Genel Müdürü Sezai Ensari ve Tefirom Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Öz, Vali Gül ile makamında bir araya geldi.

Gül, Hatay Valisi Erdal Ata’ya bir kez daha taziye dileklerini ileterek, misafirlere Sivas hakkında bilgi verdi.

Karayiğit ve beraberindekiler, daha sonra tarihi Kent Meydanındaki eserleri gezdi.

– Gölova’da altyapı çalışmaları

Gölova ilçesinde alt yapı çalışmalarına başlandı.

Gölova Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya, içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmaları kapsamında çarşı merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



İlçe merkezindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Yenidünya, “İçme suyu şebeke hatlarını yenilemeye çarşı merkezimizden başladık. Cenabı Allah ilçemize ve halkımıza hayırlı etsin. İlçe merkezindeki çalışmaları gurbetçilerimiz gelmeden bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, tahrip olan yolları da yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

– Gemerek’te AK Parti İlçe Olağan Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Gemerek ilçesinde AK Parti İlçe Olağan Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Partide yapılan toplantıda konuşan AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın, 16 Nisan’da gerçekleştirilen halk oylamasında emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Gemerek hak ettiği değeri bulsun diye durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. İlçemiz için parlak bir yıl olarak başlayan 2017 yılına ne kadar yatırım sığdırabilirsek o kadar huzurlu uyuruz.” dedi.

Yalçın, ilçedeki hizmetlere katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ve AK Parti Sivas milletvekillerine teşekkür etti.