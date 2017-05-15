Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde futbol kursu açıldı.

Ulaş Belediyesinin sosyal faaliyetleri kapsamında 8-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen kurs, ilçedeki kapalı halı sahada başladı.

Kursta, çocuklara futbolla ilgili teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

Spor eğitmeni Mehmet Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 30 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kursun cumartesi ve pazar günleri düzenlendiğini belirten Şen, “Öğrencilerimiz futbolu öğrenmekte çok istekliler, onlardan memnunum. Aileleri daha heyecanlı. Her hafta sonu kursa gelerek çalışmaları izliyorlar.” dedi.

Kursun 11 Haziran’da sona ereceği ve öğrencilere sertifika verileceğini belirten Şen, okulların tatil olmasının ardından yaz futbol okulu açmayı planladıklarını ifade etti.

Kursa katılan öğrencilerden Kurtbey Kaan Kuruçay ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hafta sonunu dört gözle bekliyorum. Burada futbol öğreniyorum ve çok eğleniyorum. Yaz futbol okuluna da katılacağım.” diye konuştu.

– Suşehri’nde muhtarlar toplantısı

Suşehri ilçesinde mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, köylere yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Yaz aylarının gelmesiyle trafikte traktör hareketlerinin arttığına işaret eden Uzunoğlu, muhtarlardan traktör sahiplerini araçlarına reflektör takmaları konusunda uyarmalarını istedi.

Trafikte alınmayan önlemlerin telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirten Uzunoğlu, “Özellikle geceleri reflektörler hayat kurtarıyor. Çünkü birçok traktörün arka ışıkları yanmıyor. Reflektör olmayan römorklar, kazalara davetiye çıkartıyor. Bunun için köylerdeki traktör sahipleriyle görüşün, reflektörleri olmayanlar reflektör taktırsın. Denetimlerde bu konuda taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Uzunoğlu, köylere gelen yabancı ve şüpheli kişilerin de jandarma ve polis ekiplerine bildirilmesini istedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise belediye olarak imkanlar ölçüsünde köylere hizmete destek verdiklerini söyledi.

Köylülerden en çok iş makinesi talebi aldıklarını aktaran Yüksel, “Kaymakamlığımız ile koordineli şekilde, iş makinesi konusunda gerekli desteği köylerimize veriyoruz. İş makinelerini köylerimize göndermeden önce, ilçe merkezindeki işlerimizi de ona göre koordine ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde köylerimize desteğe devam edeceğiz.” diye konuştu.

Toplantıya muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.