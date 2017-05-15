Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ile Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Gül, geleceğe daha iyi bir genç nesil bırakmak için her iki müdürlüğün çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı tesislerin tam bir kültür merkezine döndüğünü vurgulayan Gül, “Ülke genelindeki yurtların sosyal faaliyetlerine bakıldığında hem öğrenciler açısından hem de vatandaşlar açısından Sivas ili en üst sıralarda yer alıyor.” ifadesini kullandı.

– Vali Gül, Fen Sokağı açılışı ve bilim şenliğine katıldı

Sivas Valisi Davut Gül, Vali Lütfi Fikret Tuncel İlk/Ortaokulunda Fen Sokağı açılışına ve Bilim Şenliğine katıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulda düzenlenen törende konuşan Gül, emeği geçen akademisyenleri, idarecileri ve öğrencileri kutlayarak, “Topluma hizmetin ölçüsü ve nerede olduğu önemli değil. Önemli olan bu iyi niyetin göstergesidir. Güzel bir çalışmaya imza atılmış. Tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Buldur ise topluma hizmet dersi kapsamında okulda ‘Fen Sokağı’ hazırladıklarını, fen laboratuvarını yenilediklerini ve okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu etkinliklerin bilim şenliğiyle zenginleştirildiğini aktardı.

Okul müdürü Veysel Kartal da düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fen Sokağı’nın açılışını yapan Vali Gül, daha sonra Fen Laboratuvarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı.