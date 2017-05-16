Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından göreve dönen Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurban kesilerek karşılandı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Vekili Hacı Yılmaz ve belediye çalışanları kalp spazmı geçiren ve bir süre hastanede tedavi gören Oğuz’u belediye binası önünde karşıladı.

Oğuz’a geçmiş olsun dileklerini ileten Pektaş, “Sağlıklı bir şekilde tekrar görevinizin başına dönmeniz den dolayı mutluluk duyduk.” dedi.

Karşılama programının kendisi için sürpriz olduğunu ve çok duygulandığını belirten Oğuz ise “Bu gün buraya tekrar gelip göreve başladıysam, sizlerin duasıyla oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

– CÜ’nün başarısı ödüllendirildi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri 12. Endoüroloji Kongresinde en iyi video bildiri ödülüne layık görüldü.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. Endoüroloji Kongresi 12-15 Nisan tarihlerinde Nevşehir Kapadokya’da gerçekleştirildi.

Kongrede CÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gökhan Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Kaan Gökçen ve Araştırma Görevlisi Dr. Gökçe Dündar’ın hazırladıkları “Laparoskoopik-Robotik Cerrahi” oturumunda sunulan “Laparoskopik Dismembered Pyeloplasti ile Kombine Port Girişli Fleksible Renoskopik Litotripsi” isimli video sunumu en iyi video bildiri ödülünü almaya hak kazandı.