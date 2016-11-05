Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesindeki Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğretmenleri, Temel Eğitimden Orta Öğretime (TEOG) geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere okulda ders veriyor.

Okul müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEOG’da öğrencilerin başarılı olması için görevli öğretmenlerin ders sonrası fedakarlık yapıp akşamları öğrencilere ders verdiklerini söyledi.

Sınava girecek öğrencilerin eksiklerini tamamlamak, onları sınava daha iyi hazırlayabilmek için öğretmenlerin dinlenme saatlerinde fedakarlık yaptığını aktaran Baker, “Derslerin yanı sıra öğrencileri motive edici çalışmalar da yapıyoruz. Birlikte yemek yedikten sonra başlayan derslere çay molasıyla ara veriyoruz. Öğrenciler ve veliler uygulamadan çok memnun.” dedi.

Baker, fedakarlıklarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

– Masa tenisi

Masa Tenisi Türkiye Kupası C Grubu müsabakaları, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Salonu’nda başladı.

Turnuvaya, çeşitli illerden erkeklerde 17, kadınlarda 6 takım katılıyor.

Müsabakalar sonunda ilk dört sırada yer alacak takımlar, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.