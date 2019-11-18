Sivas'tan kısa kısa
SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Rıza Ünal Kültür Cem Evi ve ilçe esnafını ziyaret etti.
Akköz, cemevi ziyaretinde başkan Kenan Köse'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Akköz, "İlçemizde var olan kardeşlik, dostluk, birliktelik ve birleştiricilik daima var olacaktır." dedi.
Akköz, daha sonra esnafları ziyaret ederek, talepleri ve sorunları dinledi.
İlçenin gelişmesinde ticari hareketliliğin önemli olduğunu ifade eden Akköz, "İlçenin kalkınması ve gelişmesi ilçedeki ticari hareketliliğin arttırılmasına bağlıdır. Ticari hareketlilik ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak ve istihdamı artıracaktır. Bu bağlamda sizlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde daha rahat çalışabilmesi için gereken tüm desteği sağlayacağız." diye konuştu.
– STSO Başkanı Eken öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Doğa Koleji’nde düzenlenen "Geleceğin Girişimcilerine, Girişimcilik ve İnovasyon" adlı seminere konuk olarak katıldı.
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Eken, girişimcilikte en önemli konunun işleri istişare ile yapmak olduğunu belirtti.
Öğrencilerin geleceğin girişimcileri olacağını aktaran Eken, "Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadan bildiğiniz sektörlerde ve iyi bir ekiple işe başlayın. Bizler yola çıktığımızda kendimize bir hedef belirledik. Şehrimizdeki tüm esnaf, tüccar ve sanayicilerimizle iç içe olacağız, her zaman yanlarında olacağız ve istişare ile bir ve bütün olacağız dedik. Bu doğrultuda seçimlere girdik ve Allah bize başkanlığı nasip etti. İşlerimizden, ailemizden zaman ayırıp Sivas TSO’ya, üyelerimize hizmet için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Eken, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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