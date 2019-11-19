Sivas'tan kısa kısa
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.
Şarkışla Hükümet Konağı önünde düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kızılay görevlisi Dr. Mehmet Şeremet, kan vermenin önemine değinerek, vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi. Şeremet, kan bağış kampanyasının yarın mesai bitimine kadar süreceğini söyledi.
– Matematik Kulübü öğrencilerinden örnek davranış
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencilerinin bir araya gelerek kurduğu Matematik Kulübü, ağaç diplerine dökülen palamut tohumlarını topladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kulüpte yer alan yaklaşık 50 öğrenci üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan palamut ağaçları dibine dökülen palamut tohumlarını topladı.
Matematik Kulübü üyelerinden Pelin Dursun, topladıkları palamut tohumlarını yapacakları etkinlikler ile çevre köylerde bulunan boş alanlarda toprakla buluşturacaklarını belirtti.
Dursun, doğaya katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, düzenleyecekleri etkinliklere öğrencileri davet etti.
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