Siverekte 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Direkli kırsal mahallesi orta ve ilkokulunda 27 öğrenci okullarına yemek yemek firmasından gelen öğle yemeğini yedikten daha sonra fenalaştı. Fenalaşan öğrencilerden 27’si gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı öğrencilere önlem amaçlı müşahede odasında serum bağlandığı görüldü. Öğrencilerin yemekte mercimek çorbası, makarna ve portakal yedikleri öğrenildi.

Ulusal Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konunun araştırıldığını belirtirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cuma Sarı