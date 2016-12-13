Sivil toplum kuruluşlarından Halep eylemi

Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye vatandaşlar Halep’te yaşanan katliama uyarı çekmek için sloganlar eşliğinde Rusya Konsolosluğuna yürüdü. Yürüyüşün arkasında sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklaması yapan Ahmet Yasin Kocamaz, “Suriyeli kardeşlerimiz tam altı yıldır dünyanın gözü önünde sistematik katliamlara, kıyımlara maruz kalmakta. Her gün içimizi parçalayan onlarca, yüzlerce görüntüyle karşılaşmaktayız. Bizim üç beş saniyeden artı bakamadığımız fotoğraf karelerini, Halepli kadınlar, çocuklar, yaşlılar olarak topyekun bir insanlar bizatihi yaşamakta. Bombalanmayan tek bir hastanenin deha kalmadığı Halep’te ise berelemek ölmekten daha trajik bir hale gelmiş bulunmakta. Gıda yardımının ulaştırılamadığı Halep’in yavruları ’cennette yemek yemek yiyebileceğiz’ diye ölüme kucak açıyor” ifadelerini kullandı.

Halep’te tarihin en zalim ve kaba katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Kocamaz, “Halep’te 15 Kasım’dan bu yana rejim ve müttefikleri tarafından iki binden pozitif hava saldırısı, yedi binden fazla top atışı yapıldı. Zalimler bilinçli bir şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekanları vuruyor. Halep’e yer sarsıntısı etkisi yaratıcı barınak delici bombalar atılıyor ve enkazların altından her gün onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarılıyor” şeklinde konuştu.

İslam aleminin de sessizliğin bir parçası olduğuna uyarı çeken Kocamaz, “Ne eyvah fakat İslam alemi de bu sessizliğin bir parçası olmuş durumda. Bir vücudun azaları gibi olması emredilen müminlerin, kardeşleri alev altındayken sessiz kalmasını ise idrak etmekte zorlanıyoruz. Dört koldan kuşatılmış, nefessizliğe mahkum edilmiş Halep’te, özbeöz kardeşlerimiz katlediliyor. Işkence karşısında susmanın suça iştirak olduğunu haykıran bir Peygamberin ümmeti olarak kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayı vicdanımız ve inancımız nasıl kabul edebilir” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yapılan iki taraflı basın açıklamasının gerisinde binlerce kişi daima bir ağızdan Halep’te yaşanan katliama tepki gösterdi. Rusya Konsolosluğu önünde bir vakit slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.