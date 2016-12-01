Siyah gelinlikle çocuk gelinler anlatıldı

Emine Yıldırım, “Ham Tanesi” adını verdiği 2017 gelinlik koleksiyonunu, Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenen defilede tanıttı. Organizasyon ve koreografisini Öner Evez’in üstlendiği, “Ham Adam Başına” koleksiyonunu arasında Çağla Şikel’in de yer aldığı 20’nin üstünde modelin sergilediği defileyi fazla sayıda modasever izledi.

Defilenin final bölümü ise geceye damga vurdu. Siyah gelinlik giyen çocukların, “Oynamak İstiyorum, Okumak İstiyorum”, “Ben Daha Çocuğum”, “Çocuk Gelinlere Hayır” yazılmış pankartlarla podyumda yürümeleri, gecenin en kayda değer bölümünü oluşturdu. Modacı Emine Yıldırım ve meşhur manken Çağla Şikel de siyah gelinlik giymiş çocuklarla birlikte podyumda yürüye yürüye, toplumsal yara haline gelen “Çocuk Gelin” sorununa uyarı çektiler.

Davetlilerden büyük alkış alan defilenin ardından bir tanımlama yapan ünlü modacı Emine Yıldırım, “Ham Tanesi” koleksiyonunu hazırlarken doğadan ilham aldığını söyledi. Yalnızca Türkiye’de yok, dünyada da ’Çocuk gelinler’ konusunun büyük bir sorun olduğunu açıklayan Emine Yıldırım, “Çocuklar masumiyetin ve saflığın simgesi. 2017 gelinlik koleksiyonumu hazırlarken, doğanın mucizesi ’Ham Parça Başına’ ile çocukların aynı masumiyet ve saflıkları bana ilham verdi. Aileler çocuklarına sahip çıksın. Onlar ufak yaşlarda evlerde ’benzer’ değil, sokaklarda oynayan çocuklar olsunlar” dedi.

Meşhur manken Çağla Şikel de moda şovu sonunda, siyah gelinlik giyen çocuklarla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adana Aladağ’da öğrenci yurdunda çıkan yangına fazla üzüldüğünü gösteren Çağla Şikel, “Bu olayda ben de ciğeri yanan kişilerdenim. Başta Adana’da hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve dayanıklılık diliyorum. İnşallah yeniden böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklar hep yaşasın, çocuklar daima gülsün istiyorum” dedi.

Şikel, “Bu ülkede yaşayan bir çok insan gibi ben de çocukların evlendirilmesine karşıyım. Daha ergenliğini tamamlamamış kızlarımızın töreler ya da idareli koşullar gereği evlendirilmelerine ve çocukluklarını yaşayamamalarına daima tepkimi göstereceğim. Bu akşam Emel Şimşek’ın defilesinde de bu konuya dikkat çekmek için podyuma çıktım. Bu yüzden bu defilenin benim için anlamı çok büyük” diye konuştu.

Kayınvalidesini kaybettikten sonra kendisi için Çeşme’nin güzelliğini kaybettiğini söyleyen Şikel, “Kayınvalidemi Çeşme’de defnettikten sonradan Çeşme benim için önemli bir tatil beldesi olmaktan maalesef çıktı. Biz yazları tüm vaktimizi Çeşme’de beraber geçiriyorduk. Çeşme’de fazla anılarımız var. O nedenle bundan böyle Çeşme’de tatil yapmayı tercih etmiyorum. Bundan Böyle Çeşme’ye sadece iş için geliyorum. Bugün de Emine Yıldırım gelinlik koleksiyonu için Çeşme’ye geldim. Fazla uzun zamandır gelinlik giymiyordum. O yüzden heyecanlıyım. Gelinlik ruhu diğer bir şey. Modacılarımızın yaptığı kıyafetlerin ruhundan fazla daha farklı. Elbiselerin ruhunu insanlara yansıtarak heyecanlandırmayı seviyorum” şeklinde konuştu.