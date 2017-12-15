Siyah İnciler Sungurlu’da sahne aldı
Sungurlu Gençlik Merkezinin gönüllü öğrencileri tarafından engelli ve engelli ailelerini anlamak ve anlatmak için hazırlanan Siyah İnciler adlı Tiyatro gösterisi izleyicisi ile buluştu.
Özel İdare Konferans salonunda oynan Siyah İnci Adlı tiyatro gösterisine İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, İJandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, Gençlik ve Hizmetleri Müdürü Halil Yurt, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.
Serkan Şansever
BENZER HABERLER
-
Engellilerin şarj engeli kalktı
-
Van’da elektrik kesintisi| 18 Aralık 2017
-
Türk Tarih Kurumundan Lefkoşa’da iki sergi
-
Ordu-Giresun Havalimanında yüzde 51’lik yolcu artışı
-
Siyah İnciler Sungurlu’da sahne aldı
-
Protokolü beklemeyen sabırsız öğrenci güldürdü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.