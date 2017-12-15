Siyah İnciler Sungurlu’da sahne aldı

Sungurlu Gençlik Merkezinin gönüllü öğrencileri tarafından engelli ve engelli ailelerini anlamak ve anlatmak için hazırlanan Siyah İnciler adlı Tiyatro gösterisi izleyicisi ile buluştu.

Özel İdare Konferans salonunda oynan Siyah İnci Adlı tiyatro gösterisine İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, İJandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, Gençlik ve Hizmetleri Müdürü Halil Yurt, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Serkan Şansever