Siyah turp ve bal bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bilirkişi Diyetisyen Pınar Kaide Enç, hastalıklara yakalanmamanız için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz ile ilgili önemli bilgiler verdi. Enç, “Bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri ve asalak gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerine aleyhinde koruyan sistemdir. Dinç bir bağışıklık sistemine sahip edinmek, pandemik yada mevsimsel grip yada soğuk algınlıklarından korunmak için önemlidir. Gribal enfeksiyonlardan korunmak yada enfeksiyonlarla savaş halindeki vücudumuzun bağışıklık sistemini enerjik tutmak ise tabiî ancak bizim elimizdedir. Salgına karşısında üretilen hap ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce, vücudumuzun doğal bağışıklık sistemini korumak ve kuvvetlendirmek için dinç beslemek birincil kuraldır” dedi.



Karoser direncimiz nasıl artar?

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, vücudun direncinin nasıl artırılacağı konusunda ise şu bilgileri verdi; “Farklılık yaşamın tadıdır. Her renkte, bambaşka lezzetteki besinleri her gün tüketmek dinç bir bedene sahip olmanın esas kuralıdır. Besinlerin birçok aniden fazla beslenme öğesi içermekte ancak hiçbiri hepsini içermemektedir. Tek çeşit beslenme şekli çoğu önemli gıda öğesinden yoksun kalmamız demektir. Bu yüzden dinç bir immün sistem ve nitelikli bir beslenme örüntüsü için süt , et grubu , sebze, meyve, yağ ve yağlı tohumlar , tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalıdır. Tabi iyi beslenelim derken dozu kaçırmamalıyız. Yapılan birçok bilimsel çalışmada kilolu yada obezlerin immün sistemlerinin daha kuvvetsiz olduğu ,artı yağ dokusunun immün sistemi olumsuz etkilediği ve inflamasyona yol açtığı gösterilmiştir.

Şunu unutmamalıyız ancak; bağışıklık sistemimizi çok yemek değil, yeterli ve nitelikli beslenmek güçlendirir. Enerjik bağışıklık sistemi zinde bir bedende bulunur. Kahvaltı, gece açlığını takiben, biten enerjinin her yerde depolanabilmesi için en kayda değer öğündür. Beynin en kayda değer enerji kaynağı glikozdur ve güne güçlü açtırmak için besleyici bir kahvaltı şarttır. Fakat sabahleyin sadece karbonhidrat ve şeker içeren besinler ile güne başlamak içten değildir. Benim size önerdiğim dinç kahvaltı şöyle; C vitamini içeriği yüksek bir yeşil çay yada bağışıklık sistemini destekleyici adaçayı, ıhlamur, melisa yada papatya çayı,1 tatlı kaşığı organik bal,2 parça ceviz yada çiğ badem ,1 bardak yağsız süt yada 1 dilim light peynir, haşlanmış yumurta, lif içeriği ve gıda değeri varlıklı tam buğday ekmeği ve tabiî fakat organik mevsim sebzeleri. Son yıllarda adını çoğunlukla duyduğumuz antioksidanlar; immün sistemi koruyan, bir savaş halinde vücudumuzu savunan askerlerdir. Peki nedir bu ‘antioksidan’ terimi? Vücudumuzda enerji üreten tüm hücreler oksijene ihtiyaç duyarlar .Oksijen yaşamın temelidir. Ama öteki bir yana oksijen ,hücrelerimizde yandığında özgür radikaller adı bahşedilen zararlı maddeler de oluşur. Serbest radikaller beden hücrelerine zarar verir. Emrindeki bundan başka ultraviole ışınlar, tarım ilaçları, sigara , egzoz dumanı ve gerginlik gibi çevresel faktörler de eklenince serbest radikal oluşumu . Ve hücresel hasarı sonucunda , kanser, kalp, damar hastalıkları, artrit, güçsüz bağışıklık sistemi ve erken yaşlanma gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple antioksidan besinler güçlü bir immün sistem için büyük tartı taşır. Bağlı ki bütün vitaminler çok değerlidir ama özellikle antioksidan etkileriyle öne çıkan vitaminler; Beta karoten, C ve E vitaminidir. Her antioksidan kendine ait biyoloji ile ilgili işlevi yerine getirir. Suda eriyen C vitamini hücresel içi ve dışı sıvılarda serbest radikallerle savaşır.E vitamini ve beta karoten yağda erir özelliktedir ve lipit ve yağ dokularında bulunurlar. Antioksidanlar beraber çalıştıkları için herhangi birinin aşırı yada beceriksiz alımı durumunda diğerlerinin yararlarını engellerler. Selenyum ,Çinko gibi eser elementlerin yapısında bulunan bir takım enzimler de organizmada antioksidan tesir gösterirler. Yağda çözünen bir vitamin olan E vitaminin en önemli görevi antioksidan özelliği ile hücreleri oksidasyona karşı korumasıdır. E vitamininin en iyi kaynakları; bitkisel yağlar ,margarin, yağlı tohumlar, susam ve buğday özüdür. Yeşil yapraklı sebzeler az miktarda E vitamini içerirler. Besinlerde bol miktarlarda bulunduğu için yetersizliği fazla seyrek görülür”

C vitamini sanılandan daha da değerli

C vitamini suda çözünür vitaminlerden olduğunu belirten Enç, “C vitamini bir antioksidan olarak beta karoten ve E vitamini ile aynı yolları izleyerek vücudumuzu zararlı maddelerden korur. C vitaminin A ve E vitamininden en önemli farkı gövde sıvılarındaki özgür radikallerle savaşmasıdır. Suda çözünebildiği için vücudumuzun ayrı bölgelerinde koruyucu etki gösterebilir. Ama vitaminlerin içinde en dayanıksız olanı olduğu unutulmamalıdır. İmmün yanıt, immün sistemin işlevlerini değiştirebilen dağıtılmış esansiyel (vücutta üretilemeyen, dıştan alınması gerekli ) besinlerden etkilenmektedir. İnsan ve hayvan çalışmalarında omega 3 yağ asitlerinin çeşitli mekanizmalarla immün sistem işlevlerinde olumlu yönde bir takım değişikliklere niçin olduğu gösterilmiştir. Omega 3’ler antiinflamatuar etkiye sahiptir. Hem viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir. İmmün sistemi desteklemesinden diğer bilhassa çocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı üzerine olumlu etkilere sahiptir.

Omega 3 yağ asitleri (EPA & DHA) derin ve soğuk sularda yaşamış balıklarda fazlaca bulunur. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı omega 3’deri en varlıklı balık çeşitleridir. Diğer omega 3 taşıyan besinler; anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıktır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde de az miktarda bulunur. Günlük omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. . Bu tür besinleri tüketemeyen ya da beslenme sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı taşıyan suplement yada şuruplarla desteklenmesi keza enerjik bir bağışıklı sistemi ayrıca de beyin gelişimleri için çok önemlidir. Nitelikli ,dengeli ve tatmin edici besin dışarıya, gribal enfeksiyonlardan korumanın veya hastalığı hızlıca atlatmalarını sağlamanın diğer bir yolu bol değişken tüketmelerini sağlamaktır. Özellikle alev ve ishal durumunda bol su içilmelidir. Güne 1 su bardağı C vitamini yüksek taze bıkkın meyve ve sebze suları ile başlamak bizi tüm gün güçlü kılacaktır. Ayrıca ekinezya, ıhlamur, gelişimi ve yürek sağlığı üzerine olumlu etkilere sahiptir. Omega 3 yağ asitleri (EPA & DHA) derin ve soğuk sularda yaşamış balıklarda fazlaca bulunur. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı omega 3’ten en zengin balık çeşitleridir.

Diğer omega 3 taşıyan besinler; anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıktır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde de eksik miktarda bulunur. Jurnal omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. . Bu tür besinleri tüketemeyen ya da gıda sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı içeren suplement yada şuruplarla desteklenmesi keza güçlü bir bağışıklı sistemi ayrıca de beyin gelişimleri için fazla önemlidir. Nitelikli ,dengelenmiş ve tatmin edici beslenme dışarıda, gribal enfeksiyonlardan korumanın veya hastalığı çarçabuk atlatmalarını sağlamanın öteki bir yolu bol akışkan tüketmelerini sağlamaktır. Bilhassa ateş ve ishal durumunda bol su içilmelidir.Güne 1 su bardağı C vitamini yüksek taze bıkkın meyve ve sebze suları ile başlamak bizi bütün gün güçlü kılacaktır.Keza ekinezya, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı ve bol limonlu bir yeşil nehir bağışıklık sistemimizi dinç tutmamızı sağlayacaktır.”