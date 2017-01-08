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Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:15

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SİVAS (AA) – Siyer-i Nebi yarışmasında Sivas ikincisi olan Tuğçe Doğuyurt, Ulaş Kaymakamı Orhan Altın tarafından ödüllendirildi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, Sivas’ta Anadolu Gençlik Derneğince gerçekleştirilen Hz. Muhammed’in hayatını konu alan Siyer-i Nebi yarışmasında Sivas ikincisi olan Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğçe Doğuyurt’a ödülü kaymakam Altun tarafından verildi.

Törende konuşan Altun, ahlaki yozlaşmanın önüne geçmenin ve kendi öz değerlerine sahip olmanın yolunun öğrencilere Hz. Muhammed’in hayatını ve yaşantısını öğretmekten geçtiğini söyledi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren Doğuyurt’u tebrik eden Altun, öğrenciye hediye çeki ve çeşitli hediyeler verdi.

Ödül törenine, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Fehmi Doğan ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Siyer-i Nebi Yarışması Ulaş Ulaş Kaymakamı Orhan Altun

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