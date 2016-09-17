Slovakya'daki AB Zirvesi'nde “Renzi” protestosu

BRATİSLAVA (AA) – Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen gayriresmi AB liderler zirvesine, İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin protestosu damgasını vurdu.

Edinilen bilgiye göre Başbakan Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile planlanan ortak basın toplantısını iptal etti.

İtalyan basını olayı “Renzi, Merkel ve Holland’e karşı: bölünme” şeklinde duyurdu. Basına yansıyan haberlere göre Renzi, “Merkel ve Hollande ile basın toplantısı yapamam çünkü çıkan sonuçları paylaşmıyorum. Bu bir polemik meselesi değil. Zirvenin ekonomi ve göçle ilgili sonuçlarından memnun değilim.” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın ve Almanya’nın sığınmacı krizi ve ekonomik sorunların çözümüne ilişkin sunduğu önerilere katılmayan Renzi’nin, protesto amacıyla basın toplantısını iptal ettiği öğrenildi.

Renzi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç ve ekonomi politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Renzi, “İleriye doğru adımlar. Ama ufak ufak. Küçük bir adım. Avrupa göç ve ekonomi politikalarına değil, çok fazla riske girecek.” diye yazdı.

İtalya, en fazla göçmen akınına maruz kalan ülke olarak Afrika ülkeleri ile AB arasında sığınmacı anlaşması yapılmasını savunuyor.

Muhabir: Hasan Tosun,Barış Seçkin