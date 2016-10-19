Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Jukic:

– “Özellikle bu zor zamanlarda aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi artarak devam ediyor. Bu da iyi bir gelişme”

KAYSERİ (AA) – Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi İgor Jukic, her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını belirterek “Özellikle bu zor zamanlarda aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi artarak devam ediyor. Bu da iyi bir gelişme” dedi.

Jukic, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki günlük program kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini, özellikle ticaret, turizm ve diğer alanlarda ikili ilişkileri bu vesileyle geliştirmek amacında olduklarını söyledi.

Türkiye ile ilişkilerinin her zaman olumlu yürüdüğüne dikkati çeken Jukic, her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Slovenya ziyaretini hatırlatan Jukic, ziyaretler sayesinde Slovenya ile Türkiye arasındaki iş, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Jukic, “Özellikle bu zor zamanlarda aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi artarak devam ediyor. Bu da iyi bir gelişme.” dedi.

Vali Kamçı da Türkiye ile Slovenya’nın ikili ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminde son yıllarda yüzde 50’ye yakın artış yaşandığını ifade eden Kamçı, “Slovenya ile 2 milyar dolara yakın dış ticaret hacmimiz var. Umarız en kısa zamanda bu rakam 5 milyar dolara çıkar.” dedi.

Kamçı, Büyükelçi İgor Jukic’e Kültepe Höyüğü’nden çıkarılan seramik bir eserin replikasını hediye etti.