Sobaya dökülen tiner parladı: 1i ağır 2 yaralı

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde yer alan Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok’taki bir işyerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki M.E., ısınmak için işyerinde bulunan sobayı yakmak istedi. Sobanın bir lahza önce yanması için tiner kullanan M.E.’nin, tineri sobaya dökmesi sonucu sobada parlama meydana geldi. M.E. ile işyeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen H.İ.G. (16) bir anda sobadan yükselen alevlerin aralarında kaldı. Alevlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte her iki çocuğa da işyerindeki ve çevre dükkanlardaki vatandaşlar müdahale etti. Talihsiz çocuklar, durum mahalline çağrılan 112 Acele Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ilk müdahalesi acele serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun yüzde 60’ı yanan M.E., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Büyük Kasaba Hastanesi’ne sevk edildi. Yüz kısmında ve kafa bölümünde yanıklar oluşan diğer yaralı H.İ.G.’nin ise tedavisinin Elbistan’da devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.