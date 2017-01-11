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Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi öldü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:45

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde sobaya bidonla döktüğü tinerin alev alması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umut İşyeri Kooperatifi’ndeki tamirhanede çalışan Bekir Kaya (20), arkadaşlarıyla ısınmak için sobayı yaktı.

Tutuşturmak için sobaya bidonla tiner ilave eden Kaya, bu sırada elindeki bidonun alev alması sonucu ağır yaralandı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Kaya, kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya’nın cenazesi, Ulu Cami’de kılınan namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, İlçe Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Bekir Kaya Kahramankazan Tiner

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