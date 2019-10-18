SOCAR AQS'nin Ankara ofisi açıldı
ANKARA (AA) – Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS, Ankara’da temsilcilik ofisi açtı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nde sondaj faaliyetlerini yürütecek olan SOCAR AQS'nin ofisi törenle hizmete girdi.
Açılış törenine, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, SOCAR AQŞ Genel Müdürü Ramin İsayev, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Azerbaycan ve Türkiye'den petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri katıldı.
Büyükelçi İbrahim burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin SOCAR şirketini yalnız bir enerji şirketi olarak bildiğini ancak Türk milli şirketi gibi kabul ettiklerini söyledi.
SOCAR'ın Türkiye'de en fazla yatırım yapan şirketlerin başında geldiğini ifade eden İbrahim, "Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlandığı bugün bu şirketin temsilciliğinin Türkiye'de açılması güzel ve anlamlı bir tesadüftür. Nice güzel birlikteliklerde Azerbaycan ve Türk halkları kardeşliklerini gösterecektir. Her zaman ifade edildiği gibi Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bir millet iki devlet şeklinde ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.
İsayev de, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'ni Çin Mühendislik Firması CAMC Engineering Co., Ltd. ve IC İçtaş İnşaat ile yapacaklarını kaydetti.
Yer altı depolama tesisi için toplamda 40 kuyu açacaklarını dile getiren İsayev, söz konusu şirketlerle anlaşmayı dün imzaladıklarını aktardı.
Ünüvar ise Azerbeycan'ın Hazar Denizi etrafındaki en önemli petrol üreticilerinden biri olduğunu söyledi.
Azerbaycan'ın petrol ve doğal gazı insanlık için en faydalı şekilde kullandığına işaret eden Ünüvar, karşılıklı anlaşma ve kardeşlik duygularıyla iş birliğinin geliştiğini ve Azerbaycan'dan çıkan petrol ve doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
-
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar
-
Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
-
Futbol: Süper Lig
-
Futbol: TFF 1. Lig
-
Futbol: Süper Lig
-
SOCAR AQS'nin Ankara ofisi açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.