Şoförler kask mı taksın, zırh mı giysin!

İstanbul Gelişim Sanat ekibi çoğu kez yaşanan trafik kazalarında dikkat çekti.Dün bilindiği üzere Çamlık-Ayrılık Çeşme hattında İETT şoförüne hücum olmuş, 4 kişi tarafından kolu kırılmıştı.İşte bu noktada sürekli olarak bu sosyal sorunları iyileştirmek adına Zahrettin Çelik’in yazıp yönettiği ‘Kazasız Kul Olmaz ’oyunuyla trafik kuralları ile ilgili televizyon ve tiyatro projeleri yürütmekteler. Ekip, çoğu kez yaşanan otobüs, metrobüs, taksi, minibüs hadiselerine uyarı çekmek için görüşlerini aktardı.

Çelik, şoförlerin yolculardan gördükleri şiddet çok güvenli olmayan hal alıyor Seyir halindeyken böyle bir tartışmanın yaşanması halinde Allah korusun fatura bütün yolculara yansıyabilir.

Şoförler emanet canlar da taşıdığı için üstünde on kere düşünülmesi gereken bir vaka. Her birkaç günde bir durum çıkıyor şoförler kask mı taksın, zırh mı kuşansın.. bu şekilde yürümez.

İstanbul Gelişim Sanat olarak şunu öneriyoruz: Yetkili makamlarca şiddeti uygulayan kişiler meydanlardaki led ekranlarında afişlerde ifşa edilsin. Biz, cezadan değil gelişimden yanayız.

