Şoförlere güvenli sürüş eğitimi

Selçuklu Belediyesi hizmet kalite ve standardının eğitimli personelle mümkün olduğu bilinci ile hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Demir Bükey Akademi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansının katkılarıyla Selçuklu Belediyesi ve Konya Minibüsçüler Odası sürücülerine güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi. İki saat süren teorik eğitimle emniyetli araç kullanımı konusunda bilgilendirilen sürücüler daha sonra uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitime Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Minibüsçüler Odası Başkanı Muharrem Karabacak da katıldı. Personelin yanı sıra şoför koltuğuna geçen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay manevra, fren kontrolü uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

“Güvenli trafik eğitimle sağlanır”

Şehir trafiğinde en çok aracı olan kurumlar arasında belediyeler ve minibüsçülerin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün Konya Minibüsçüler Odası ile birlikte bir çalışma yürütüyor, çalışanlarımıza, şoförlerimize ileri sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Eğitim iki saatlik teorik bilgi ve iki saatlik uygulamalı eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle çalışanlarımıza böyle bir program vermemizin amacı hem çalışanlarımızın kendi can güvenliklerini sağlamak, hem de trafikte kurallara uyarak bir farkındalık oluşturmak ve can tehlikesini ortadan kaldırmak. Özellikle temizlik ekiplerimiz çalışmalardan dolayı 7 gün 24 saat sahada araçlarımızla trafikte yer alıyor. İnşallah faydalı bir eğitim olacak” dedi. Güvenli sürüş eğitimlerinin ardından trafikte oluşturacak farkındalığın vatandaşlar tarafından da fark edileceğini ifade eden Başkan Altay, “Bu projemiz Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor. MEVKA’ya da bu konudaki hassasiyet ve duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Eğitim veren Demir Bükey Akademi’ye ve Konya Minibüsçüler Odasına da teşekkür ediyorum. Biz kurallara uyarak örnek olmak istiyoruz. İnşallah bu çalışma ile iyi bir farkındalık oluşturarak Konya trafiğinde önemli bir iş yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya ulaşımında minibüs ve servis esnafı olarak ulaşım hizmetini sorunsuz olarak ifa etmek için çalıştıklarını ifade eden Konya Minibüsçüler Odası Başkanı Muharrem Karabacak, “Selçuklu Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle birlikte daha güvenli bir ulaşım hizmetini Konya’mıza sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bizler de 7/ 24 Konya ulaşımını ifa etmeye çalışıyoruz. MEVKA destekli olan bu projemizde Demir Bükey Akademiye ve bize bu imkanı sunan Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah hem minibüsçüler-servisçiler hem de belediyeler olarak daha farklı hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan güvenli sürüş eğitimi ile sürücülere emniyetli araç kullanımı konusunda destek vermeyi amaçladıklarını ifade eden Demir Bükey Akademi Güvenli Sürüş Eğitmeni Kerem Günsel, “Bugün burada Selçuklu Belediyesi ağır vasıta sürücülerine güvenli sürüş eğitimlerini veriyoruz. Yarım gün teorik yarım gün de uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde araçlarımızın aktif ya da pasif güvenlik gereçleri, ağır vasıtaları hangi hava ve yol şartlarında ne şekilde kullanmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Uygulama bölümünde özellikle fren, manevra ve acil durumlarda araçlarımızın ABS fren sistemini kullanarak ne şekilde kontrollü kaçış yapabileceğimiz, doğru direksiyon çevirme, koltukta düzgün oturma ve aynı zamanda bunu takip eden istasyonumuz olan yapay kaygan zemin üzerinde de çeşitli manevralar yaparak araçların daha emniyetli ve güvenli kullanılması için çalışmalarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.