Soğan üreticisinin umudu ''Rusya kapısı''nda

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Kuru soğan üretiminde Türkiye’de üçüncü sırada bulunan Eskişehir’deki çiftçiler, rekoltedeki yükseklik nedeniyle kilosu 40 kuruşa kadar gerileyen fiyatların artması için 2015 yılında soğan ihracatının yüzde 45’inin yapıldığı ”Rusya kapısı”nın açılmasını umutla bekliyor.

Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulunun ve Odunpazarı Ziraat Odasının başkanlığı görevlerini yürüten Hüseyin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir’in kuru soğan üretiminde önde geldiğini belirtti.

İldeki çiftçilerin kaliteli ürün yetiştirdiğini vurgulayan Şen, bu yıl kentte yaklaşık 38 bin dekar alanda 150 bin ton soğan rekoltesi tahmin edildiğini kaydetti.

Şen, kuru soğanın maliyetli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, “Tek sıkıntımız pazar. Çiftçi önünü görmeden ekim yapıyor ama iş satışa gelince pazar bulamıyor. Üretimden korkmuyoruz, Türk üreticisi her şeyi üretir ancak ciddi planlama yapılması lazım. İhracata yönelik düşünmeliyiz.” dedi.

Eskişehir’deki soğan rekoltesinin geçen yıla göre 10 bin ton yüksek olduğunu vurgulayan Şen, “Soğanlar önemli bölümü depoya girdi, şimdi alıcı bekliyor. Ürünlerimizin elde kalmaması lazım. Kuru soğanın kilogram maliyeti 30 kuruş. Üretici bunun üzerine fiyat bulursa satacak. İhracat umudu şu günlerde yok, 2017’de Rusya ile başlanacağı söyleniyor. Ülkemizin talebinden fazla üretim var. Fiyatların yükselmesi için tek umut ihracatta.” ifadelerini kullandı.

– “En büyük umudumuz Rusya kapısı”

Kuru soğan üreticisi Mustafa Ör ise 200 dönüm alanda ekim yaptıklarını anlatarak, bu yıl rekolte ve kalitenin üst seviyede olduğunu söyledi.

Cinsine göre dönüm başına 4-7 ton arası ürün aldıklarını aktaran Ör, “Eskişehir’de genelde ‘Pan88’ cinsi soğan ekilir. Bu cins çok dayanıklıdır, iyi muhafaza edildiği takdirde mart ayına kadar çürümez. Geçen yıl ülke genelinde kuru soğanda hastalık çok fazla olduğu için kaliteli ürünlerin fiyatları artmıştı. Bu yıl ürünlerdeki rekolte çok fazla olduğu için fiyatlar düşük seviyede. Şu an fiyatlar 40-45 kuruş arasında değişiyor. Geçen yıl bu dönemlerde 75-80 kuruştu ve 2 liraya kadar çıkmıştı. Yurt içi pazarımız aynı seviyede devam ediyor. Yurt dışında kapanan kapılarımızın açılması lazım. En büyük umudumuz da Rusya kapısı. Rusya olmasa bile başka bir ihracat kapısı bulunması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.