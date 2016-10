Soğan ve sarımsak ile gribe son

Gebze Medical Park Hastanesinden Uzman Beslenme Uzmanı Aslıhan Ufak, “Yaşanan artışlar mevsimidir sonbahar. Ama, bilmemiz gereken en kayda değer şart bizi soğuk havanın hasta ettiği değil de başlıca hasta olmamızın sebebinin soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemimizin zayıflamasının olduğunu bilmemizdir. Hava değişiminden en az etkilenmek için bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz” dedi.

Bağışıklık güçlendirici sebzelerin en önemlilerinin sarımsak ve soğan olduğunu kaydeden Ufak, “Vücudumuzda üretilen fazla güçlü bir antioksidan olan glutatyon, birçok hastalığın sebebi sayılan bağımsızlık radikalleri hücre içerisinde değil etmektedir. Glutatyonun üretimi için ise soğanın içinde yer alan sistein maddesinin soğan veya sarımsak yiyerek tüketilmesi gerektiğini unutmayın. Bağışıklık sisteminizin düştüğünü hissettiğiniz an birincil aklınıza portakal-limon-greyfurt-mandalina tüketimini arttırmak gelmektedir. Sadece bu meyveleri yok bunlara ilaveten gücünüze baskı katacak meyvelerden nar ve Anamur muzunu tüketmeyi de ihmalkârlık etmeyin. İçerisindeki yüksek C vitamini nedeniyle doğal bir antioksidan olan kuşburnu çayı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Portakaldan çok daha fazla C vitamini taşıyan kuşburnu çayını günde iki fincan harcamak, gribal enfeksiyonlardan korunmak için iyi bir alternatiftir” biçiminde konuştu.

Aslıhan Minik, kakulenin de soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkili olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Yulaf: Gövde direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.

Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sık sık görülen grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları aralarında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini taşıyan ve en leziz çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.

Kefir-Yoğurt Tüketin: Bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasında bağırsaklar kayda değer bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün asgari 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Kefirin tadı ilk olarak hoş gelmese de meyve ile tüketerek daha sevilesi ülkü getirebilirsiniz.

Balık: Omega-3 yağlarından varlıklı yapısı, nitelikli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği ile bağışıklığınıza şiddet katmayı ihmal etmeyin.”