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Soğuk onları da vurdu

Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar ve derin dondurucu soğuklara karşısında mandalar Kaz Gölü Çayı’nın zemininden çıkardıkları taze otla besleniyor. Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 22 dereceye dek düşmesi, hayatı durma noktasına getirdi.

10 Aralık 2016 Cumartesi, 09:26
soguk-onlari-da-vurdu

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Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar ve derin dondurucu soğuklara karşısında mandalar Kaz Gölü Çayı’nın zemininden çıkardıkları taze otla besleniyor.

Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 22 dereceye dek düşmesi, hayatı durma noktasına getirdi. Türkiye’nin en soğuk mesken yerlerinden ilk sırada olan Van’ın Çaldıran ilçesinde etkisini belirten soğuk hava sebebiyle hayat durma noktasına getirirken, Kaz Gölü Çayı içerisinde otlayan mandalar hemen hemen buz tuttu. Doğubayazıt yolu üstünde bulunan Kaz Gölü’nde otlayan mandaların görünümü de ilçede yaşanan soğukları en iyi şekilde yansıtırken, sis ve ayazda en ince ayrıntısına kadar donan bir fazla çay soğuk havanın şiddetini gözler önüne serdi.

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