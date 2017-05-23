Söğütlüçeşme miniklerine sıfırdan kütüphane

İstanbul Okumuş Üniversitesi (İAÜ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Zihinsel Engelliler Öğretmenliği öğrencilerinden oluşan 30 karakter bir grup öğrencinin çabaları, Halkalı’nın Söğütlüçeşme mahallesindeki öğrencilerin kaderini değiştirecek. Üniversiteden hocaları Devran Korkmaz’ın bir sınav görevi için bulunduğu Söğütlüçeşme İlkokulu’nun şartlarını öğrenen öğrenciler kolları sıvayarak, okula sıfırdan yepyeni bir kütüphane kazandırdılar.

Bilgisayarlar İstanbul Açık Fikirli Üniversitesi’nden

Projeyle ilgili konuşan İAÜ Eğitim Fakültesi 3’üncü Derslik öğrencisi Sibel Işine Düşkün, “Devran hocamız bir imtihan görevi vesilesiyle bu okulda bulunuyor ve okulun şartlarına bana kalırsa tanıklık ediyor. aynı zamanda okulun idareci ve öğretmenlerinin çabalarını da görüyor. Bunu bizlere anlatınca biz de bu okul için bir şeyler gerçekleştirmek ihtiyacı hissettik ve okula modern bir kütüphane kurmaya karar verdik. Bu noktadan itibaren de çalışmalara başladık. Okulumuzda afişler astık, el ilanları dağıttık. Hatta hocalarımıza da, derslerinde paylaşmak üzere bu el ilanlarından verdik. Şu an topladığımız kitap sayısı 1500’ü geçti. Keza kırtasiye malzemeleri de topluyoruz. Okulumuz İstanbul Aydın Üniversitesi de, verdiğimiz kullanım doğrultusunda üç adet bilgisayar armağan etti. Bu bilgisayarların kurulumu da tamamlandı. Tek eksiğimiz olarak ise kütüphane mobilyası olarak kullanabileceğimiz masa ve sandalyeler kaldı.” dedi.

“Mağduriyet yalnızca Doğu’da yok”

Halkalı Söğütlüçeşme bölgesinin son derece zor şartlarda yaşanan bir bölge olduğunun altını çizen Çalışkan, “Öğretmenlerin tayini bu semte ‘şark görevi’ olarak yapılıyor. Mahrumiyet dendiğinde defalarca Doğu ve Güneydoğu Anadolu akla geliyor. Ama İstanbul’un hiç akla gelmedik bölgelerinde daha büyük mağduriyet yaşanan bölgeler de var. Yararlı insanlarımızın bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Okul kütüphanesi için kitap ve kırtasiye malzemesi bağışlarını kabul etmeye devam ettiklerini ifade eden Gayretli, “Kitap kusuruna bakmamak isteyenler doğruca bana ulaşabilir, veya kitaplarını İstanbul Açık Fikirli Üniversitesi N Blok Sekreterliği’ne kargolayabilirler” diye konuştu.

Devamı gelecek mi?

Herhangi bir dernek veya öğrenci kulübü çatısı aşağıda bulunmadıklarının altını çizen Gayretli, “Bu herif çalışmalara devam etmeyi şahsen ben fazla isterim. Zira hepimiz öğretmen adayıyız. Bu herif alınganlık gerektiren işlerin içinde olmamız, ayrıca kendimizin, keza de ülkemizin geleceği açısından fazla önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

