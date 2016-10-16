Sokak hayvanlarına barınak yapılacak

YOZGAT (AA) – Sorgun’da sokak hayvanlarına barınak yapılması amacıyla Milli Emlak’tan alınan arazi tel örgülerle koruma altına alındı.

Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılacak hayvan barınağının çalışmalarına başlandı.

Dernek Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayı başından itibaren yönetim kurulu üyeleri ile çalışmaların hızlandırılması konusunda karar aldıklarını söyledi.

Kış ayında sığınacak yer bulamayan, açlık, susuzluk ve hastalıktan ölen yüzlerce canın yaşaması için böyle bir mücadeleye başladıklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

“Sorgun’da Eymir yolu mevkinde Milli Emlak’tan almış olduğumuz 20 dönüm alanı tel örgüyle çevirdik. Amacımız Yozgat’ın ayazında ölümü bekleyen canlara bir barınak sağlamaktır. Her şeyi resmi yolla yapan derneğimize yapılan bağışlar, kesinlikle makbuz karşılığında kabul edilmektedir. Bütün alınan paralar ve yapılan harcamalar gelir-gider defterinde 5 kişilik yönetim kurulu üyelerinin imzası ile kaydedilmektedir. Şimdi kış gelip de havalar iyice soğumadan, acil olarak kulübe ve gölgelik yapmak için inşaat malzemelerine ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan hayvanlara olan desteklerini esirgememelerini istiyoruz.”