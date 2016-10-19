Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Sivas’ta dernek başkanlığını yaptığı caminin bahçe ve müştemilatında onlarca kediyi et ve tavukla besleyen 73 yaşındaki İsmet Tipiler, “Allah’ın yarattığı varlıklar, onlara karşı sevgi ve şefkat göstermeliyiz. Biz onları seversek Allah’da bizi sever.” diyerek herkese hayvan sevgisi aşılıyor.

Kentteki bir kurumdan emekli Tipiler, evinin yakınındaki Kümbet Camisi’nin dernek başkanlığını yapıyor. Bu göreve gelmesi ile cami bahçesindeki kedilerle de yakından ilgilenmeye başlayan Tipiler, her geçen gün sayıları artan hayvanları doyurmak için büyük emek harcıyor.

Kasap ve şarküterilerden topladığı tavuk ve et kırıntılarıyla kedileri besleyen Tipiler, hayvan sevgisiyle başta cami cemaati olmak üzere mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor.

Kedilerin her gün yolunu gözlediği İsmet Tipiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek başkanlığını yaptığı caminin kaloriferlerinin yakılması ve temizliğinin yapılması gibi her türlü işiyle ilgilendiğini söyledi.

Boş zamanlarında ise sokak kedileriyle ilgilendiğini belirten Tipiler, “Sahipsizler, açlar, bunları etrafıma topladım ve yemeklerini temin ediyorum. Her gün karınlarını doyuruyorum.” dedi.

Tipiler, kedilerin yavruları için de özel bir yer yaptığını, en büyük sıkıntısının yiyecek temin etmek olduğunu kaydetti.

Cami bahçesindekiler dışında, evi ile cami arasındaki 3-4 yerde de kedilerin kendisini beklediğini anlatan Tipiler, “Adeta bunları çocuklarım gibi besliyorum ve sevgi gösteriyorum. Elim boş gidersem, bunlar da miyavlarsa o gün uyuyamıyorum, üzülüyorum.” diye konuştu.

– Kedi barınağı yapılmasını istiyor

Kentte sokak kedileri için barınak yapılmasını isteyen Tipiler, özellikle kış aylarında sokaklardaki kedi yavrularının telef olduğuna dikkati çekti.

Tipiler, birçok kişinin kedileri sevmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Hayvanlara işkence ve zulüm edenler var. Böylelerini gördüğüm zaman uyarıyorum. Yazıktır, bunlar da Allah’ın yarattığı birer mahluk. Bunlara acıyın, elinizden geldiği kadar sevin. Elimden geldiği kadar sevdirmeye çalışıyorum ama maalesef insanların çoğu kedileri sevmiyor. Sabahları camiyi açmaya gelirim ve kediler köşe başlarında beni bekler. Akşam da eve giderken gruplar halinde kediler beni beklerler. Elimden geldiği kadar onlara yiyecek veriyorum. Yavru kedilere de anneleri iyi bakıyor. Anne kedileri iyi besliyorum ve mesele halloluyor. Bunlara birileri sahip çıksa onlara devrederim. Gözüm açık gitmem, birileri bakıyor, bir sevgi gösteriyor derim ama maalesef insanlar evlerine kedi koymuyor ve dolayısıyla sokaklarda kalıyor. Hırçın kediler var, onların sefillere yemek yedirmemesini de önlüyorum. Hepsine hakkını ayrı ayrı veriyorum.”

Evinde de 10 yaşında bir kedisi bulunduğunu aktaran Tipiler, mutlu olduğunu ve ömrü yettiğince bu kedilere bakacağını ifade ederek, “Allah’ın yarattığı varlıklar, onlara karşı sevgi ve şefkat göstermeliyiz. Biz onları seversek Allah’da bizi sever.” dedi.

Cami cemaatinden Hasan Karabulut ise Tipiler’i tanıyan kedilerin onu her gördüklerinde yanına geldiklerini söyledi.