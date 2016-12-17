Söke CHP Gençlik Kollarında İstifalar

Kasım aynında verdikleri istifa dilekçelerinin Açık Fikirli İl Gençlik Kolları’nda yaşanılan sorunlar nedeni ile bekletildiğini açıklayan Gençler, yorumlama ve istifa dilekçelerini yayınladı. CHP Söke Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Tolga Tosun, Üniversitelerden Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Emek Akay, STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerim Tor, Eğitimlerden Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Burak Ugan, Sanat ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaprak Akbaba, İlçe Saymanı Engin Pamuk ile yönetim kurulu üyeleri Çağlar Çakır ve Bilgehan İnce’nin istifa eden isimler olduğu belirtildi.

Gençlik Kolları seçiminin arkasında geçen 10 aylık dönemde hiç bir resmi toplantı yapmadıklarını öne süren üyeler, istifa dilekçelerinde, “yönetim kurulu üyesi bulunduğum CHP Söke İlçe Gençlik kolları yönetiminden başkan ve bazı yöneticilerin bahşedilen görevlere hürmet duymadıkları ve özen göstermedikleri için bu onurlu ve onurlu görevimden istifa ediyorum” denildi.

İstifa dilekçeleri ile sosyal medyada yayınlanan açıklamada; “Parti yetkili organlarının dikkatine. Hepimizin bildiği üzere uzun zamandır CHP Söke Gençlik Kolları işlevsiz durumdadır. İlçe gençlik kolları başkanı Halil Yıldırım yaklaşık on aydır idare heyeti toplantısı yapmamaktadır. Hiç bir faaliyete ve etkinliğe katılmamaktadır. Kendisi katılmadığı gibi yönetimine de insiyatif vermeyip yapılacak olan faaliyet ve etkinliklerin önünü kesmektedir. Komite olarak on aylık işlem içerisinde hiçbir devlete ait karar alınmamıştır. Bu istifalar gençlik kollarının içinde bulunduğu duruma dur çağrıda bulunmak ve çözüm üretmek maksadını taşımaktadır. Önümüzde rejim açısından koskocoman tartı içeren Anayasa ve Başkanlık referandumu laf konusudur. Bizler kişiye özel çıkarlarımızı değil parti çıkarlarını düşünerek bu kararı alıyoruz. Fiilen zaten fiilen var olmayan idare kurulunun resmi olarak ta son bulması için Tüzüğün 3. Bölümün 42. Maddesinin D bendine ilişkin tüzüğün uygulanmasını arz ediyoruz. bu istifaların hızlı bir bitmiş yapılanmanın önünü açacağı umudunu taşımaktayız” ifadelerine yer verildi.

Levent Tuncer

