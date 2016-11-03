Somaya 8 adet toplu taşıma aracı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hayata geçirdiği dev ulaşım hamlesi kapsamında Soma Cenkyeri – Avdan Minibüsçüler Kooperatifi’nin araçlarında dönüşüm yapıldı. Soma Cenkyeri’nde düzenlenen araç tanıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fevzi Demir, Soma Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Demiraslan, Soma Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Toplu Nakliye Şube Müdürü Himmet Güneş, Cenkyeri – Avdan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Galibiyet Kar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Ulaşım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde il genelinde ulaşımda büyük değişim sağladık. Çağdaş, engelli ve ihtiyar dostu olan Jest marka araçlarımız bundan sonradan Soma da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şoför kardeşlerimizin kazasız belasız bir şekilde yeni araçlarını kullanmaları dileğiyle şanslı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Kooperatif Başkanı Başarı Kar, “Araçlarımızı yenilemenin heyecanını yaşıyoruz. Ilk Kez Manisa BüyükşehiR Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenkyeri- Avdan arasında toplu taşıma hizmetini artık yenilenen, engelli ve ihtiyar dostu otobüslerimizle vereceğiz. Uğurlu olsun” dedi. Okunan duaların ardındaki kesilen kurdeleyle birlikle araçlar Cenkyeri-Avdan aralarında Somalı vatandaşlara hizmet verecek.