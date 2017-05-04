Somon DNA ile cilt yapınızı düzenleyin

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Medikal Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, “Doğal yaşlanma sürecinin cilt üzerindeki etkilerine üstelik zararlı güneş ışınları, sigara, hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin eklenmesiyle deri kalitesi bozulmaktadır. Bu etkilerle kolajen ve elastin lifler parçalanır, hyaluronik asit miktarı azalır. sonuç olarak cilt daha kuru, daha mat ve cansız görünürken elastikiyeti de azalmaya başlar. Ciltte kırışıklıklar ve pürüzler meydana gelir. Somon DNA aşısı klinik olarak kanıtlanmış etkisi ile cilt yapısını güçlendirir, cildi sıkılaştırır ve nem dengesini düzene sokar. Bu etkiyi oluşturan polinükleotidler ve hyaluronik asit molekülleri vücudun ayrıntılarıyla doğal elemanlarıdır. Somon DNA aşısı cildi baştan yapılandırmak, gençleştirmek ve gidermek amacıyla uygulanan biorevitalizasyonda yeni nesil bir yaklaşımdır. Bu kullanım ile fibroblast sentezi stimulasyonu ile hücreli beslenmesi artar, UVB ışınlarının zararlı etkilerine karşı cilt korunur ve deri içe doğru nemlenir. sonuç olarak deri yüzeyinde aydınlanma ve parlaklık meydana kazanç. Kollajen ve elastin stimulasyonu ve deri sıkılığı ve esnekliği artar” dedi.

Somon DNA tedavi yöntemi ile deri yapısının düzenlenmesinde etkin çözüm olduğunu ifade eden Dr. Atalan, “Yüz, boyun, dekolte, el ve dudak bölgelerinin onarımı ve gençleştirilmesinde, Akne skarlarının tedavisinde, hormonal saç dökülmesinin tedavisinde kullanılmaktadır” diye konuştu.

Kullanım sayısı ve seans aralığının hastanın ihtiyacına göre değiştiğini kaydeden Dr. Atalan, “Birlikte 10-15 günlük aralıklarla sıradan 4 seans olarak uygulanmaktadır. Tüm cilt tiplerine tehlikesiz olarak uygulanabilen bu tedavi alerji riski taşımamaktadır ve sağlığa zararlı olabilecek alt etki bildirilmemişir. Uygulamanın güvenilirliği klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Somon DNA’sı çok minik miktarlarda özel, ince uçlara sahip enjektörler ile cildin içine uygulanmaktadır” ifadelerini kaydetti.

Dr. Özlem Atalan, “Tatbik yapıldıktan sonradan sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir şart oluşmaz. Uygulamadan sonra ciltte olumlu etkiler epeyce hızlı şekilde gözlemlenmeye başlar ve kademeli olarak her seans ile birlikte bu etkileri artar. Tedavinin etkileri ortalama olarak 12 ay her tarafında devam eder” biçiminde konuştu.