Son dakika haberi: Bölücü terör örgütünde çözülme başladı

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Hakkâri’nin Çukurca ve Yüksekova ilçeleri kırsalında PKK terör örgütüne karşı kararlılıkla icra edilen operasyonlarda (Hava Kuvvetlerince icra edilen hava taarruzları ve Silahlı İHA dahil), güvenlik güçleri 24 Ağustos 2016’dan bugüne kadar toplam 510 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Son üç ayda icra edilen operasyonlarda, terör örgütünün girilemez olarak efsaneleştirdiği sembol niteliğindeki üslenme alanlarının teröristlerden temizlendiği vurgulanarak, emniyet güçlerinin başat tarzındaki operasyonları ile bu bölgedeki teröristleri önemli anlamda psikolojik ve fiziki zorlama altına aldığı ifade edildi. Hareket edemez duruma gelen teröristlerin, en ufak hareketliliklerinde bu sefer de insansız hava arabulucu kadar etkisiz ülkü getirildiği açıklama edilerek, “Emniyet güçlerinin bilhassa Hakkâri Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirdiği operasyonların süreklilik ve program metni talep eden karakteri, buradaki terörist unsurları nefes alamaz ışık halkası getirdi. Telsiz dinlemelerine takılan konuşmalarda teröristlerin moral, disiplin, grup bütünlüğü ve motivasyonlarının önemli anlamda bozulduğu gözlemlenmektedir.

Hakkari 3’üncü Tümen Komutanlığına alt birliklerimiz, telsiz dinlemelerinde PKK’lı iki terörist grubun birbirleri ile çatışmaya girdiklerini tespit etti. Bu durum, bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasından sonra açık şekilde gün yüzüne çıkan örgüt içi birincil çatışmalardan birisidir. Yıllar önce aynı bir durum Kandil’de de yaşanmış ve ardından BTÖ’de büyük bir çöküntü meydana gelmişti” denildi.

Kendi arasında çatışıyorlar

Dün Yüksekova Dağlıca İkiyakalar güneyinde Irak kuzeyindeki Şetünüs bölgesi yakınlarında birbirleriyle çatışan teröristlerin haberleri alındığı ve bilahare bu koşul bölgeden alınan kaynaklarla doğrulandığına uyarı çekilerek “Ayrıca telsiz dinlemelerinden teröristlerin aralarında meydana çıkan bu çatışmalarda ölü ve zarar görmüş olduğu bilgisi de alınmıştır. Kaynaklardan alınan bilgide, teröristler aralarında muhakkak bir vakit önce başlayan tartışmaların bugün silahlı çatışmaya dönüştüğü; bunun örgütün Hakkari Çukurca-Dağlıca aralarında verdiği 400’e (Hakkari genelinde 510) yakın zayiattan kaynaklandığı, çatışmadaki tarafların örgüt eskileriyle yenileri aralarında patlak verdiği öğrenilmiştir.”

Yeni katılan teröristlerin ilk kez çatışmalara girme konusunda deneyimli teröristlerce ön saflarda gitmeye zorlandığı, zira tecrübeli olan teröristlerde sayının son dönemde verdikleri kayıplar nedeniyle azaldığından, yeni katılanlara tartı verdikleri ve yeni katılanların da buna ayaklanma ettikleri yönünde tespitlere dikkat çekilerek bu tartışmaların bir ay önce telsiz konuşmalarına yansıdığı vurgulandı.

Devlet onların yaşam haklarını hukuk çerçevesinde teminat altına alacak

Oramar Tepe Üs Bölgesinin batısında bulunan Tarzo Tepenin Güney bölgesinden 40-50 el silah sesleri duyulduğu, silah seslerinden 2-3 dakika sonra; “Civanı ve yan 4’ünü vurduk, diğerleri düşman tarafına kaçtı takipteyiz” biçiminde telsiz dinlemesi alındığı belirtilerek, “Ülke sınırlarına dürüst gelen teröristlere karşın zorunlu tedbirler alınmaktadır. Teslim olmaları halinde Devlet onların yaşam haklarını hukuk çerçevesinde teminat altına alacaktır.

Bu şart örgütün; son dönemde özellikle Dağlıca-Çukurca bölgesinde icra edilen istikrarlı ve etkin operasyonlar sonucunda çözülme sürecine girdiğini göstermektedir” ifadesi kullanıldı.