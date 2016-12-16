Son dakika haberi: Okullarda kar tatili! İşte 16 Aralık Cuma günü okulların tatil olacağı iller

Kar yağışının devam etmesiyle bazı illerde eğitime16 Aralık Cuma günü de ara verildi.

İşte eğitime ara verilen kentler;

Muş’ta okullar tatil edildi

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi sebebiyle merkez ilçe ile emrindeki belde ve köylerde 16 Aralık 2016 cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Arslan, ilçelerde ise gerekli değerlendirmenin kaymakamlar tarafından yapılacağını belirtti.

Bolu’da negatif hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Negatif hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen 16.12.2016 Cuma günü Bolu il genelinde mektep öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Keza engelli ve gebe ulus personeli de 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Muş‘ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Ulusal Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ilçe ile alt belde ve köylerde 16 Aralık 2016 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye tabi belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler ve taşıma merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Elazığ merkez ve 7 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullar 16 Aralık Cuma günü de tatil edildi. 3 ilçede ise eğitimin devam edilmesine karar verildi.

Elazig Valiliği göre yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil ilçesinde sadece taşımalı eğitim görebilen öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir.

Ağın ve Keban’da eğitim ve öğretim normal olarak devam edecektir. Ayrıca okulların tatil edildiği yerlerde görevli engelli ve hamile kamu görevlileri de yönetimle ilgili izinli sayılmıştır” denildi.

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Mazgirt ilçesinde tüm okullarda, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği kadar yapılan açıklamada, “Negatif hava koşulları sebebiyle, ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün vakit ile eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. İlimiz Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarday 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün zaman ile eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, ilimiz merkez ile tüm ilçelerimizde halk kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel 16 Aralık 2016 Cuma günü yönetimsel izinli sayılacaktır” denildi.

Düzce‘de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 16 Aralık Cuma günü tüm il genelinde okullar tatil edildi.

Çorum’da eğitime kar engeli

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime verildi. İl Ulusal Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılmış açıklamada, “Çorum merkez ilçede kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sungurlu ilçesinde de kar ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen yaptığı açıklamada, Meteorolojik verilere tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 16 Aralık 2016 Cuma günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için 1 (bir) günlük tatil kararı alındığını söyledi.

Fena hava koşulları nedeniyle “Taşımalı” eğitim gören öğrenciler “ yarın okula gitmeyeceğini söyleyen Kaymakam Gözen, ilçe merkezinde az önce eğitim öğretimi aksatacak koşullar söz konusu olmadığını ifade etti.